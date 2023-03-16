خصومات تصل لـ30% في معارض «أهلا رمضان».. ومواطنون: أسعارها تناسب شرائح كبيرة

مع اقتراب حلول شهر رمضان، حرصت الدولة على مواجهة الغلاء وتوفير السلع والمنتجات في معارض “أهلا رمضان” بتخفيضات كبيرة، وبالفعل انتشرت المعارض في كافة محافظات الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التموين عن طرح لحوم تشادية في الأسواق بسعر يبدأ من 145 جنيهًا.

وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحات تلفزيونية على قناة صدى البلد إن اللحوم سيتم طرحها في الأسواق؛ ويتم شحنها طازجة جوًا، مؤكدًا أن رئيس الوزراء أشاد بالدواجن التي تم طرحها في معرض أهلاً رمضان، بـ65 جنيهًا للكيلو، واللحوم الطازجة التي يتم بيع الكيلو منها بـ165 جنيهًا للسوداني، ويتم بيع اللحوم البلدي مقابل 195 جنيهًا للكيلو، وسعر طبق البيض الأبيض 85 جنيهًا.

وعن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معرض أهلًا رمضان، اليوم، في أرض المعارض بمدينة نصر، أوضح المسؤول بوزارة التموين، أن الشركات العارضة به تصل إلى 400 شركة، وهناك جناح كامل للقوات المسلحة، ومبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية.

ويتردد محمد سامح، موظف أربعيني، دومًا على المنافذ الحكومية التي توفر سلعًا ومنتجات مخفضة مثل المنافذ التابعة لوزارة الزراعة التي تنتشر في أكثر من مكان ولاسيما في منطقة الدقي بالجيزة.

وأوضح سامح أن المنافذ التي تعلن عنها الحكومة باستمرار تدعم المواطنين خاصةً في حال وجود عروض فعلية تدعم المواطنين، لأننا بحاجة إلى هذا الدعم في ظل الظروف الحالية".

وأضاف سامح: " توجد أنواع من اللحوم والدواجن في منافذ الحكومة ولكن لم أجربها حتى الآن، ولكن كنت أرى أن أسعارها مخفضة وتناسب فئات وشرائح كبيرة من المواطنين".

أسعار معارض أهلا رمضان

وتستهدف المنافذ الحكومية ومعارض أهلا رمضان توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن معارض "أهلًا رمضان" توفر نسب كبيرة من الخصومات تتراوح من 25 % إلى 30 %، كما تستمر الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير الجاري مع استمرار الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.

منى علي، ربة منزل خمسينية، تقول أنها في الفترة الأخيرة لجأت كثيرا الى معارض أهلا رمضان والمنافذ التي تعلن عن تنظيمها الحكومة سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة خاصة التي تعرض السلع بتخفيضات كبيرة.

تصل تخفيضات منافذ وزارة الزراعة إلى 20 أو 30 %، وهذا هو ما جعل "منى" تتابع هذه المعارض باستمرار، وتوضح في حديثها لـ"الدستور" أنها تجولت في المعارض وشاهدت المنتجات والسلع والأسعار بدقة كبيرة، وهناك عروض حقيقية تستحق زيارة هذا المعرض، ولكن هناك سلعًا نفس الأسعار في المنافذ الأخرى".

تضيف منى: "كان هناك سلع أسعارها مناسبة بشكل كبير، كما يوجد قسم خاص باللحوم والدواجن المستوردة والتي تبدأ أسعارها من 65 للدواجن وحوالي 150 للحوم، وهي أسعار قليلة مقارنة بالمنافذ الخارجية".