تقرير: برشلونة يتواصل مع مينديز لضم كانسيلو في الصيف

يواصل نادي برشلونة الإسباني بحثه عن إبرام صفقات جديدة ومميزة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

برشلونة يستهدف ضم جواو كانسيلو في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تواصل مع خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، بشأن التعاقد مع أحد لاعبي مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن برشلونة يرغب في التعاقد مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي، والمعار إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت الصحيفة أن خوان لابورتا قد سافر إلى لشبونة، أمس الثلاثاء، برفقة ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، من أجل مقابلة خورخي مينديز، وتجهيز صفقات الصيف وحسم مصير لاعبي الفريق.

أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يريد التعاقد مع جواو كانسيلو على سبيل الإعارة، بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ.

وانتقل كانسيلو إلى صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، في الميركاتو الشتوي الماضي خلال شهر يناير، مع بند في عقده بأحقيّة الشراء مقابل 70 مليون يورو.

وأضافت صحيفة سبورت أن برشلونة يُفكر أيضًا في التعاقد مع الإسباني ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

لكن قد تتعثر صفقة انضمام أسينسيو إلى صفوف برشلونة، في ظل احتمالية تجديد عقده مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، بجانب توتر العلاقة بين الناديين الإسبانيين على إثر قضية برشلونة المتورط فيها بشأن الفساد ورشاوى الحكام.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.