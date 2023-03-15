مصر تستعرض تجربتها في دمج وتأهيل المتعافين من الإدمان بالأمم المتحدة

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في فعاليات الدورة 66 من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد حاليا في فيينا.

وافتتحت غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا، فعاليات الدورة بمشاركة وفود العديد من الدول وحضور 2500 مشارك، كما جرى تنفيذ فعاليات جانبية بمشاركة منظمات دولية وأممية.

وشارك الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة، مستعرضا تجربة الصندوق في تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان، أيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة في ضوء حقوق الإنسان، ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون أي نوع من أنواع التمييز، مع ضمان سرية بيانات المرضى مع التأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان وأن الأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات لهم الحق في تلقى العلاج والتأهيل مجانا، أيضا لهم الحق في الحصول على خدمات لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

كما أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة "بداية جديدة" والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، كما أطلق الصندوق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ،وتم تدريب أكثر من 12 ألف متعافي حتى الآن بعد توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، كما شارك "عمرو عثمان" على هامش اجتماعات اللجنة في العديد من الفعاليات.

وتفقدت غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، كما تفقد السفير محمد الملا، سفير مصر بفيينا، جناح الصندوق وأشاد بطبيعة المشاركة المصرية في الدورة 66 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات .

وتشارك "هنا القيعي"، متطوعة صندوق مكافحة الإدمان، في منتدى الشباب المنعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ66 من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة، حيث تقوم بعرض تجربتها التطوعية في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات ضمن أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية من الوقوع في براثن الإدمان من خلال 1200 شاب وفتاة من إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ 32 ألف متطوع.

ويضم المنتدى ورش عمل متنوعة تتناول أفضل الممارسات الدولية على صعيد الوقاية والمعايير الدولية المعنية بتنفيذ برامج التوعية والوقاية من تعاطي المخدرات، كما سيخرج بتوصيات من قبل الشباب المشارك يتم عرضها على اللجنة العليا للمخدرات في اجتماعها الختامي.