نقيب المهندسين يحظر تنفيذ أى قرار نقابى «دون توقيعه»

أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، قرارا اليوم الأربعاء، ببطلان الدعوة الصادرة من المهندس يسري الديب لأعضاء المجلس للانعقاد يوم 13 مارس 2023، بعد الاطلاع على قانون 66 لسنة 1974والنظام الداخلي، وعلى قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس 2023، وللصالح العام.

وقرر النقيب بطلان الدعوة الصادرة من المهندس يسري الديب لأعضاء المجلس للانعقاد يوم 13 مارس 2023، واعتبار القرارات الصادرة عن هذا المجلس ومحضر اجتماعه كأن لم تكن، وهي والعدم سواء.

كما قرر النبراوي تعميم هذا القرار على كل الإدارات المعنية والتنبيه بعدم تنفيذ أي قرار غير مُصدق عليه من نقيب المهندسين، كما طالب أعضاء مجلس النقابة الالتزام بجدول الأعمال لجلسة مجلس النقابة يوم 18 مارس 2023.

وشهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، مساء الإثنين 6 مارس الجاري، بحضور 3431 مهندسًا، خلافا بين طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، ويسري الديب، الأمين العام.

ونجح النبراوي في تمرير كل الملفات الخلافية بينه وبين الأمين العام والمجلس بموافقة الجمعية العمومية التي انحازت لمواقفه.

قرارات مهمة للجمعية العمومية

ووافقت الجمعية العمومية على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي ومواجهة زيادة أعداد الخريجين خاصة من المعاهد الخاصة، وأقرت عدم تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة.

كما وافقت الجمعية على تكليف «النقيب» بإعادة تشكيل كافة اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين، وكذلك تغيير الأمانة العامة للنقابة وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة.

كما أقرت الجمعية العمومية الميزانية ووافقت على زيادة المعاشات بقيمة 150 جنيها، وإعداد دراسة إكتوارية لزيادة جديدة وعرضها على الجمعية العمومية الطارئة في 2 يونيو المقبل.

وعند عرض القرارات للتصويت على الجمعية العمومية، تعالت أصوات محدودة بين الحاضرين تطالب برحيل النقيب طارق النبراوي، وعقب عليها الأمين العام بأن الجمعية العمومية تريد رحيل النقيب، ليرد غالبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين مطالبين برحيل الأمين العام المهندس يسري الديب.

كما صوتت الجمعية العمومية التي انعقدت بالموافقة على قرار اقترحه النقيب طارق النبراوي، بمطالبة المجلس الأعلى للنقابة بإعادة اختيار الأمانة العامة للمجلس.