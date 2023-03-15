صرف 70% من مقررات مارس.. ومنافذ التموين تواصل عملها حتى 9 مساء

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لليوم الخامس على التوالي، صرف مقررات مارس، بالتزامن مع الدفعة الـ7 من الدعم الاستثنائي، وذلك عبر 40 ألف منفذ تمويني، على مستوى المحافظات، يعمل من التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساءً.

وأكد مصدر بوزارة التموين صرف نحو 70% من مقررات مارس الجاري، واستمرار صرف المقررات وسلع فارق النقاط، وكذلك الدعم الاستثنائي للمستحقين حتى آخر يوم بالشهر.

وتصرف وزارة التموين سلع المقررات التموينية الشهرية، لنحو 64 مليون مستفيد، على 23 مليون بطاقة تموينية، على صورة سلعة تموينية بقيمة 50 جنيها للفرد، حتى 4 أفراد بالبطاقة، في حين يصرف الفرد الخامس ومن يليه، سلع بقيمة 25 جنيها شهريا.

ويحصل على سلع الدعم الاستثنائي، نحو 38 مليون مواطن، من المستفيدين على البطاقات التموينية، وذلك حتي نهاية يونيه القادم، تحصل الأسرة الواحدة على دعم إضافي في صورة سلع، بقيمة 100 جنيها، والبطاقة المتضمنة أسرتين تحصل على 200 جنيه، والأكثر من أسرتين 300 جنيه.

وشددت وزارة التموين على ثبات واستقرار أسعار السلع التموينية، وصرفها إلى المستحقين على البطاقات التموينية بالأسعار السابقة دون زيادة، على النحو التالي: الأرز والسكر بـسعر 10.5 جنيه للكيلو، والزيت 800 ملي بسعر 25 جنيها.

وتصرف المنافذ وفقا لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصة الفرد من السلع الأساسية، على البطاقة التموينية، على النحو التالي، زجاجة زيت 800 ملي، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، ومن السكر 2 كيلو لكل فرد، وبحد أقصى 8 كيلو للبطاقة، وكيلو أرز للبطاقة الأقل من 4 أفراد.

كما تحصل البطاقة المتضمنة 4 أفراد فأكثر على 2 كيلو أرز، وذلك اختياري، دون إجبار للمواطن على صرف سلع بعينها، حيث إنه في حالة رغبة المواطن استبدالها من باقي سلع المنظومة يمكنه ذلك.

وتطرح وزارة التموين 32 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، تتضمن السلع الأساسية "الزيت والسكر والأرز والمكرونة"، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.