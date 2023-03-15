«الوظائف المستقبلية وتكنولوجيا المعلومات» ندوة بمركز إعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح ندوة بعنوان الوظائف المستقبلية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور شريف شعبان استاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة مطروح.

وأوضح شريف شعبان أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة مطروح تحليلا لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ينبئ بأن مستقبل العديد من الوظائف فى مصر مقبل على تحول من الانماط التقليدية إلى نموذج جديد مع النظر فى امكانية تحويل بعض الوظائف رقميا والتركيز على الوظائف الابداعية بما يدفع الى ضرورة التفكير فى مستقبل سوق العمل بشكل مختلف.

وأشار شريف شعبان إلى تقرير للمنتدى الاقتصادى العالمى صدر عام 2022 إلى أن الذكاء الاصطناعى لديه القدرة على تعزيز النمو الاقتصادى لكن فى المقابل سيضطر الملايين من البشر فى جميع أنحاء العالم إلى تغيير وظائفهم او فقدانها ان لم يعملوا جاهدين على رفع مستوى مهاراتهم لتمكنهم من مواكبة تلك التغيرات الرقمية كما ان العديد من الخريجين لن يضمنوا وظائف اذا اختاروا تخصصات تقليدية.



وأضاف أن التقرير ذاته ذكر أن الوظائف التقليدية التى كانت تشكل 41% من إجمالى الوظائف العالمية سوف تبدأ بالتراجع بنسبة 26% فقط خلال عام 2022 وستبدأ مجموعة أخرى من الوظائف الرقمية التى كانت تشكل نسبة 8% فى عام 2018 بالصعود لتصل الى نسبة 21% .



وتابع أن عدد من الوظائف الرقمية منها التجارة الإلكترونية ومجالات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء والخدمات الطبية واللوجيستية الرقمية وهندسة البرمجيات وعلوم البيانات والتكنولوجيا المالية واشار ان تلك الوظائف من شأنها ظهور اتجاهات عمل جديدة ونمو اسواق توظيف وفرص عمل اكثر .

ولفت استاذ تكنولوجيا التعليم إلى أسس اختيار الوظيفة المستقبلية سواء من قبل اولياء الامور او الشخص ذاته والتى تؤثر بشكل كبير فى نجاح الفرد فى تلك الوظيفة وهى مراعاة الاهتمامات والهوايات وهل يفضل الشخص التعامل مع الناس والجماهير والتعامل مع الحيوانات ام يفضل قضاء الوقت داخل المنزل والتعامل مع البيانات والمعلومات الرقمية بالاضافة الى تحديد الاهداف والاولويات والمهارات الشخصية والحياتية وكذلك معرفة نقاط القوة والضعف فى الشخصية مشيرًا إلى خطأ يقع فيه الأباء والأمهات وهو تحديد المهنة اوالوظيفة للابن دون النظر للاسس السابقة بالإضافة إلى الدفع بالابن لسوق العمل دون تأهيل.



وأكد على أنه الافضل لولى الأمر أن يساعد ابنه على اكتشاف مواهبه وتحديد امكانياته بدلًا من الدفع به فى مكان لا يناسبه لأنه لن يجنى سوى الفشل المستمر، مشيرًا إلى عدد من الوظائف التى تحتاج إلى مهارات وتدريبات وتأهيل اكثر من التخصص والانتماء لكلية بذاها منها وظيفة فنى تكنولوجيا المعلومات ووظيفة محلل الامن السيبرانى و ووظيفة مدير مشروعباحدى الشركات ووظيفة محلل البيانات ووظيفة مدير سلسلة توريدات احد الشركات وغيرها.

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