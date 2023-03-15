الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قومى المرأة» يهنئ شرين عبدالحليم ويسرا حمزة بجائزة التميز الحكومى

إحدى الفائزات
إحدى الفائزات

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عضوته شيرين محمود عبدالحليم، بمناسبة منحها شهادة التميز الحكومي (جائزة القيادات المتميزة- فئة مدير إدارة)، وإلى الزميلة يسرا محمد حمزة بمناسبة منحها شهادة التميز الحكومي (جائزة أفضل موظفة حكومية)، ضمن أفضل 10 مراكز والممنوحة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بمنح الزميلتين شيرين محمود عبدالحليم ويسرا محمد حمزة شهادة التميز الحكومي فى دورتها الثالثة وتواجدهما ضمن أفضل 10 مراكز تمنح من رئاسة مجلس الوزراء للجهد الفعال والإداء المتميز متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت عن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز التميز الحكومي الذي عقدته الوزارة، أمس الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتهدف جائزة مصر للتميّز الحكومي إلى تحفيز روح التنافس والتميّز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهةٍ أخرى وتنقسم الجائزة إلى فئتين من الجوائز الفرعية تتضمن جوائز للتميّز المؤسسي، وأخرى جوائز للتميّز الفردي.

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي جائزة القيادات المتميزة الفائزين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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