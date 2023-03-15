220 مليون يورو فى موسم واحد.. الهلال السعودى يُقدم عرضًا خياليًا لضم ميسى

أبدى نادي الهلال السعودي رغبته في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن ينتهي مستقبل البرغوث الأرجنتيني، صاحب الـ35 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.

الهلال السعودى يخطط للمساواة بين ميسى ورونالدو في الراتب السنوى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع ميسي في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي الهلال السعودي أبدوا استعدادهم لمنح ميسي راتبًا سنويًا يبلغ قيمته 220 مليون يورو، وعقدًا لمدة موسم واحد فقط.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن هذا العرض يجعل ميسي أغلى من غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتقاضى 200 مليون يورو مع النصر السعودي.

ولكن ميسي قد يكون متفوقًا على رونالدو، نظرًا لأنه سيحصل على هذا الراتب في موسم واحد فقط، بينما يتقاضاه رونالدو بموجب العقد الذي وقع عليه مع النصر لمدة موسمين ونصف، أي يحصل في الموسم الواحد على 100 مليون يورو.

وبناءً عليه، فإنه في حال موافقة ميسي على عرض الهلال السعودي، فإنه سيكون صاحب أعلى دخلًا من رونالدو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى وجود عقبة تحول دون إتمام هذا العرض المغري، وهي وجود حد أقصى للرواتب في السعودية، منعًا لانتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، ولكن في حال قدوم ميسي فإن القوانين قد تتغيّر.

يأتي ذلك ضمن إطار خطة السعودية في استقطاب وجذب نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي، خاصة بعد نجاح صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي خلال شهر يناير.

يذكر أن ميسي قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2021 الماضي، وتوّج معهم بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.