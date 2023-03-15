قبل التوجه للأقصر.. ملكة بلجيكا ونجلتها في جولة بمنطقة الكاب بأسوان

زارت الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، رافقتها الأميرة إليزابيث نجلتها، اليوم الأربعاء، منطقة الكاب الأثرية التى تعد أحد المعالم السياحية البارزة داخل مركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وتضمنت زيارة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، رافقتها الأميرة إليزابيث نجلتها داخل منطقة الكاب الأثرية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، جولة ميدانية داخل المنطقة.

وجاءت زيارة ملكة بلجيكا ونجلتها وسط تكثيفات أمنية مشددة، وحضور عدد من قيادات الجهات المعنية لمرافقتهم خلال الزيارة.

ومن المقرر أن تزور ملكة بلجيكا ونجلتها العديد من المعالم السياحية البارزة داخل محافظة الأقصر بعد مغادرتها من منطقة الكاب الأثرية.

جدير بالذكر أن منطقة الكاب الأثرية تتميز بإطلالتها المميزة على الشاطئ الشرقى لنهر النيل، وهى تقع على بعد 30 كيلو متر من مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وتبعد بـ83 كيلو متر عن مدينة الأقصر.

وتعود الآثار التي تضمها منطقة الكاب الأثرية لعصر الدولة الفرعونية القديمة، ومن أبرز ما تتضمنه المنطقة عدد من مقابر الدولة الفرعونية الوسطى، وهناك بقايا مباني ومعابد كانت مكرسة لعبادة الآلهة نخبت ربة مصر العليا والتي تأخذ شكل طائر العقاب.



كما تضم منطقة الكاب الأثرية بيت ولادة وبحيرة مقدسة وبقايا معابد للإله تحوت إله الحكمة عند الفراعنة وللإله سوبك بالإضافة إلى معبد بناه أمنحوتب الثالث في الصحراء.



ومن أبرز ما تتميز به منطقة الكاب الأثرية، أنها تضم مقابر الإشراف ويبلغ عددهم 31 مقبرة و ترجع إلى عصر الدولة الحديثة من سنة 1550 ق.م إلى سنة 1070 ق.م، منها مقبرة أحمس بن إبانا الصخرية والذي حارب الهكسوس.