سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 15-3-2023 خلال منتصف التعاملات

ينشر «الدستور» آخر تديث لحظي لـ سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 33.07 جنيه للشراء، و 33.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء الموافق 15 مارس 2023 في منتصف التعاملات، ليبلغ 33.07 جنيه للشراء، و 33.18 جنيه للبيع، في معظم البنوك المصرية، حيث شهد استقرارًا أمام الجنيه المصري مقارنة بأسعار الفترة السابقة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، في منتصف التعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 32.69 جنيه للشراء، و33.19 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر ليسجل 32.69 جنيه للشراء، و33.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

يقدم «الدستور» نشرة لآخر تحديث سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، في منتصف التعاملات اليوم في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-33.14 جنيه للشراء

-33.29 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-33.08 جنيه للشراء

-33.30 جنيه للبيع

و شهد سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأربعاء الموافق 15 مارس 2023 في منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 32.22 جنيه للشراء، و32.84 جنيه للبيع.

وشهد سعر اليورو خلال الفترة الماضية سجل حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الوقود والطاقة مما نتج عنها غلق بعض المصانع في البلدان الأوروبية وارتفاع في سعر الدولار، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

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