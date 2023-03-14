الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-3-2023 خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

تقدم "الدستور" نشرة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 في نهاية اليوم، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على «جوجل»، وشهد استقرارًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ونستعرض خلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 في البنوك المصرية في ختام التعاملات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا مقابل العملة المحلية ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.


سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

شهدت الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، استقرارًا أمام الدولار في ختام التعاملات ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 14,936.62 ليرة لبنانية في السوق السوداء، حيث بدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام الدولار منذ عام 2019، تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 في سوق دمشق، استقرارًا ليبلغ نحو 7475 ليرة للشراء، و7550 ليرة للبيع، وسجل سعر الدولار في إدلب نحو 7500 ليرة للشراء و7550 ليرة للبيع، كما سجل في الحسكة نحو 7530 ليرة للشراء و7580 ليرة للبيع.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، شهدت استقرارًا مقابل الدولار في خلال نهاية تعاملات اليوم لتبلغ نحو 20,185.50 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-3-2023 أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء

-30.90 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء

-30.95 جنيه للبيع

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الثلاثاء البنك المركزي المصري مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

العثور على جثة شاب بجوار كنيسة فى أسيوط

قبل رمضان.. 1026 منفذ أمان ضمن كلنا واحد بالمحافظات

إصابة شقيقتين بتسمم غذائى بأسيوط

4 أيام لمتهمين فتحوا النيران على شخص بالمرج

قنوات عرض مسلسل الكتيبة 101 فى رمضان 2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-3-2023 خلال التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟