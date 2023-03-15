17 مارس.. عقد منتدى الاستدامة والتمويل بمدينة شرم الشيخ

يعقد اتحاد المصارف العربية منتدى الاستدامة والتمويل المستدام، في الفترة من 17 وحتى 19 مارس بمدينة شرم الشيخ،عقب عقد فعاليات مؤتمر الأطرافCOP27 بها في نوفمبر ٢٠٢٢، في إطار تعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول نحو الاستدامة المصرفية.

يتناول المنتدى استراتيجيات ومبادرات وأدوار كل من دور مؤسسات التمويل الدولية والمصارف المركزية والبنوك وأسواق المال والهيئات المنظمات الحكومية في تعزيز الاستدامة والتمويل المستدام ومساهمتها في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي، مع مناقشة متطلبات تطبيق وإدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنوك، واستعراض أفضل الممارسات والمبادرات العالمية المتعلقة بالتمويل المستدام.

ويشهد العالم اهتماماً بالغاً بالتنمية المستدامة والسعى نحو تحقيق أهدافها ، وخاصة في ظل التغيرات المناخية والمخاطر الناشئة عنها ، الأمر الذى يستدعى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمواجهة تلك التداعيات التي قد تؤثر سلباً على مستقبل التنمية في العديد من البلدان .

وتبرز أهمية الاستدامة والتمويل المستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي كإحدى الركائز الأساسية نحو تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من خلال دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة عند تقديم التمويل لما لما له من أثر إيجابي على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطر، وكذلك توجيه رؤوس الأموال إلى مشاريع مستدامة من خلال إصدار وإدارة الأدوات المالية المستدامة والخضراء لتمويل مشاريع تقع ضمن برامج وأجندة التنمية المستدامة.

كما تساهم مؤسسات التمويل الدولية والمصارف المركزية بصورة فعالة نحو توفير الآليات والأدوات والمبادئ والمبادرات التي تعزز فرص البنوك نحو تفعيل مبادئ التمويل المستدام، وتعزيز فرص التحول نحو الصيرفة الخضراء وتحقيق الاستدامة المصرفية، كما تلعب التطورات التكنولوجية الحديثة في المصارف دوراً مهماً في تعزيز الاستفادة من تلك الفرص.

وتُعد الأسواق المالية لاعباً رئيسياً فى تعزيز الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين ، وتعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي ، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة.

وتحقيقاً لتلك الأهداف فإن الأمر يتطلب ضرورة تضافر جهود العديد من الهيئات والمنظمات الحكومية والتشريعية لتطوير البنية التشريعية والقانونية والتنظيمية لتوفير بيئة مواتية تساهم في نجاح عملية التحول والوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الدول.

ويسلط هذا المنتدى الضوء على آليات تعزيز الاستدامة المصرفية والتمويل المستدام والتحديات والمخاطر التي تواجه المصارف المركزية والبنوك خلال التحول نحو الصيرفة الخضراء، كما يتناول أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والمحلية في دعم استراتيجيات وخطط التحول.

ويستهدف هذا المنتدى استعراض متطلبات تطبيق وإدراج سياسات التمويل المستدام في ضوء أفضل الممارسات العالمية، وذلك علي أيدي نخبة مختارة ومتميزة من خبراء العالم العربي وعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة.