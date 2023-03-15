مدرسة حكومية بنجع حمادى تقيم حفلا لتسليم درع دورى كرة القدم (صور)

تختلف تفاصيل اليوم الرياضي بين مدرسة وأخرى، فقد قررت إدارة نجع حمادى التعليمية من خلال توجيه التربية الرياضية، تنظيم حفل فريد من نوعه بمدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية لغات.

المدرسة الحكومية أقامت الحفل لتسليم درع دورى كرة القدم لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لأبطال الدورى المدرسى للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية وحصلت “الدستور” على صور الحفل.

ويقول عمر فؤاد عبد الباقى معلم تربية رياضية، إن الحفل من الأنشطة الرياضية والتى حثت عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مضيفا أن الحفل أشعل الحماس بين الطلاب بالاضافة إلى فرحتهم الكبيرة بالحصول على شهادات تكريم فى نهاية الحفل.

وأكد خلال تصريحاته الخاصة أن هذا اليوم كشف عن العديد من مواهب فى كرة القدم، مشيرًا إلى أن المدرسة ستعمل على تكرار هذه الايام لانها تساعد الطلاب على مواصلة الدراسة وتشجعهم عليها.

حضر الحفل موجه أول التربية الرياضية بالإدارة التعليمية محمود نجيب محمد، على يحيى أحمد موجه التربية الرياضية، عصمت عبد الفتاح موجه أول رياض أطفال، محمد جمال محمد عضو وحدة قياس الجوده بالإدارة، تحت رعاية محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وصابر زيان مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا وحسن عوض موجه عام التربية الرياضية بقنا.