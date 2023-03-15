الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تحمل رسائل توعية للسيدات.. «احميها من الختان» تطرق أبواب 7 قرى فى برج العرب

صورة من الحملة
صورة من الحملة

 

نفذ المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية حملة "احميها من الختان"، ضمن المشروع القومي لتنميه الأسرة المصرية، استهدف قرى بهيج، الغربانيات، أبو صير، حوض سكرة، التكامل، المركزية، عبد الباسط عبد الصمد بمدينة برج العرب.

سيدات برج العرب: عرفنا معلومات جديدة

قالت زينب محروس، من سيدات برج العرب، إن حملة الختان قدمت لنا معلومات لأول مرة نسمع بها، للتوعية بضرورة عدم ممارسة تلك العادة وأثارها السلبية لحماية بناتنا.

وتابعت نادية محمود،: أسلوب التوعية سهل وبسيط، وهناك مساحة آمنه بين السيدات والواعظات، واستطعنا الأسئلة في كل التفاصيل الخاصة دون حرج.

وأكدت أم ابراهيم، أن الختان عادة توارثناها، كنا لانعلم لماذا كل هذه التحذيرات الصحية والقانونية من تلك العادة السلبية، وهو ما اوضحته حملة “احميها من الختان” لوقف هذا السلوك وعدم تنفيذه مجددا.

مقررة المجلس: نستهدف 4766 سيدة 

وتقول ماجدة الشاذلي مقررة المجلس إن الحملة تستهدف زيارات بإجمالي 2500 مستهدفة 4766 سيدة ورجل وطفل.

وتابعت: حرصنا أن تتم الحملة بمشاركة المتخصصين من أعضاء فرع المجلس بالمحافظة، لجنة الحماية بالإضافة إلى القيادات الدينية من واعظات وراهبات وخادمات الكنيسة.و

وواصلت: التوعية شملت رسائل خاصة بتجريم ختان الاناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين ، والآثار السلبية النفسية والجسدية للضحايا، كذلك التوعية بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .

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حملة أحميها من الختان الختان قضة الختان المجلس القومي للمرأة برج العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

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