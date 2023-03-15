«سرنجة» تنهى حياة شاب فى منشأة ناصر

عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة، على جثة شاب في أحد الشوارع بمنشأة ناصر.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا يُفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين العثور على "سرنجة" بجوار الجثة وبداخلها بقايا مادة يشتبه في أنها من مخدر "الهيروين".

وكشفت التحريات عن أن سبب وفاة الشاب هو تعاطي الشاب جرعة مخدرات زائدة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.