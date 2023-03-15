الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سرنجة» تنهى حياة شاب فى منشأة ناصر

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة، على جثة شاب في أحد الشوارع بمنشأة ناصر.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا يُفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين العثور على "سرنجة" بجوار الجثة وبداخلها بقايا مادة يشتبه في أنها من مخدر "الهيروين".
وكشفت التحريات عن أن سبب وفاة الشاب هو تعاطي الشاب جرعة مخدرات زائدة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

القاهرة منشأة ناصر شاب جثة مخدر الهيروين الوفاة جرعة مخدرات زائدة

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