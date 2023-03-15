المشدد 10 سنوات لسائق للاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، ما أسند إليه ومصادرة المخدر السيارة والميزان المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 23811 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام المتهم "ع.ف.ر"، سائق، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وعلى إثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفاده بغرض المتهم لكمية من المواد المخدرة للبيع، فاتفق أحد ضباط المكافحة مع مصدره السري على تقديمه للمتهم كراغب للشراء وانتقلا المصدر السري برفقته الضابط وقدمه للمتهم كعميل لشراء المواد المخدرة، واصطحبه المتهم داخل السيارة محل الواقعة، وقام المتهم بعرض حافظة بلاستيكية تحوي على مخدر الهيروين المخدر، وما أن أبصرها حتى تم ضبطه من قبل الضابط واستخلص الحافظة من يده، وبفضها تبين احتوائها على مادة الهيروين.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على ميزان حساس عليه اثار المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطه لتسهيل عملية البيع والميزان لتجزئه المواد المخدرة، وبالعرض علي النيابة العامة إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.