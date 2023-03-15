علماء يتوقعون وصول العالم إلى نقطة يصبح فيها البشر والآلات شيئاً واحداً

قالت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الأمريكية إن علماء يتوقعون أن يصل العالم في المستقبل إلى نقطة يصبح فيها البشر والآلات شيئاً واحداً.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر انتشاراً وتدخلاً في حياة البشر، ويغيّر حياتنا بشكل لا رجعة فيه.

وأكد التقرير أن معظم الناس على دراية بطوفان تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يبدو أنها مصممة لجعلنا أكثر كفاءةً وإبداعاً، فقد حصلنا على تطبيقات تأخذ إشارات نصية وتولد الفن، وChatGPT المثير للجدل، الذي يثير أسئلة جدية حول الأصالة والمعلومات المضللة والانتحال.

ويعتقد العديد من العلماء أن الذكاء الاصطناعي قد يصل ذات يوم إلى النمط البشري من "التفكير"، بل وقد يذهب إلى ما هو أبعد من هذا، وهذا الاحتمال مقترن بزيادة اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي، وهو أساس مفهوم في المستقبل يسمى "التفرد التكنولوجي".

ويشير "التفرد" إلى نقطة افتراضية في الزمن، يصبح فيها الذكاء الاصطناعي متمتعاً بقدرات أعلى من البشر، إلى الحد الذي يجعله قادراً على تغيير الحضارة البشرية على نحو لا رجعة فيه.