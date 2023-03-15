الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ريال مدريد وليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 والقنوات الناقلة

ريال مدريد وليفربول
ريال مدريد وليفربول

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، مع بداية اليوم الأربعاء 15 مارس، عن مواعيد المباريات وخاصة مباريات الشامبيوزليج والدوري الإنجليزي، وعلى رأسها موعد مباراة القمة النارية فى دوري الأبطال بين ريال مدريد وليفربول فى إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023

كما سنكون على موعد مع مباراة نابولي وأينتراخت فرانكفورت، التي استطاع فيها متصدر الدوري الإيطالي أن ينتصر بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، كما نتابع اليوم بعض المباريات المؤجلة من الجولة السابعة والثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مباراة برايتون وكريستال بالاس ضمن الأسبوع الثامن من البطولة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم – إياب دور الـ16 

  • ريال مدريد – ليفربول 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكرمة وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.
  • نابولي – أينتراخت فرانكفورت 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports 1 HD Premium.

غياب ثلاثى وسط ليفربول عن مران الفريق قبل مواجهة ريال مدريد

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم – مباريات مؤجلة

  • ساوثامبتون – برينتفورد 21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 مكة المكرمة beIN Sports HD Xtra 1
  • برايتون – كريستال بالاس 21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، beIN Sports 3 HD Premium
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ريال مدريد وليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 والقنوات الناقلة

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