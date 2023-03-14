غياب ثلاثى وسط ليفربول عن مران الفريق قبل مواجهة ريال مدريد

تعرض فريق ليفربول الإنجليزي لضربة قوية، اليوم الثلاثاء، في مران الفريق، قبل موقعة ريال مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وغاب عن مران الريدز ثلاثي الوسط جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا وستيفان بيجيتش، ولم يكشف النادي حتى الآن أسباب غيابهم.

وكان لقاء الذهاب على ملعب “أنفيلد" انتهى بنتيجة كبيرة لصالح النادي الملكي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويلتقي ريال مدريد نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، غدًا في العاشرة مساءً على ملعب سانتياجو برنابيو بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة كريم بنزيما وفيرلاند ميندي.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو الآتي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: "داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، خيسوس فاييخو، ألفارو أودريوزولا، ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي".

وسط الملعب: "توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس".

الهجوم: "إدين هازارد، ماركو أسينسيو، رودريجو، ماريانو دياز، ألفارو رودريجز، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، كريم بنزيما".

كارلو أنشيلوتى: سنلعب أمام ليفربول لتحقيق الفوز وفينيسيوس قادر على كتابة التاريخ مع ريال مدريد

وأجاب أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص المباراة على سؤال عن حالة بنزيما، قائلًا: "نعم لقد تعافى من الإصابة، إنه في أفضل حالاته ومتحمس للغاية لأن دوري أبطال أوروبا بطولة مهمة للجميع".

وأضاف: "لم أتحدث مع بنزيما بشأن الانتقادات التي قد توجه له، بالنسبة لي أنا أراه جيدًا ومتحمسًا للغاية".

وعن قضية بنزيما وديشامب، قال: "إنها مسألة شخصية، ديشامب كان لاعبًا لدي وأحترمه كثيرًا، لا أريد التدخل في هذا الأمر".

وأشاد بفينيسيوس جونيور: "فينيسيوس على الطريق الصحيح لكتابة تاريخ مع ريال مدريد مثلما فعل بنزيما ومودريتش وكروس".

وعن الفوز الكبير على ليفربول في الذهاب قال: "لم نتحدث عن الأمر كثيرًا، رأينا ما فعلناه بشكل جيد وما أخطأنا به في الذهاب، أعتقد أننا فعلنا أشياء كثيرة بشكل صحيح خاصة على الجانب الهجومي، وهذا ما يجب علينا التركيز عليه، ولكننا لن نرتكن إلى الأفضلية التي حققناها".