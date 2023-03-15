الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بمسيرة حاشدة.. رواق الطفل بأسوان يكرم المتفوقين فى حفظ القرآن الكريم بالمستوى الأول

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

نظمت إدارة فرع رواق معهد السباعية الابتدائي الأزهري، بمحافظة أسوان، حفلًا لتكريم الأطفال المتفوقين في حفظ القرآن الكريم، وسط سعادة كبيرة من الطلاب وأولياء أمورهم.

وتم تنظيم مسيرة طولها 300 متر، احتشد خلالها الدارسين والأهالي فرحا وابتهاجا بتقدم ذويهم في مستويات حفظ كتاب الله تعالى من معهد السباعية إلى مقر قصر ثقافة السباعية، وذلك بالتعاون مع فريق العباقرة المهتمين بالعملية التعليمية بمدينة السباعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد رضوان، مدير فروع الرواق بأسوان، والدكتور مصطفى عبدالجليل، مدير التعليم الإعدادي بمنطقة أسوان الأزهرية، وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بأسوان، وأعضاء فريق العباقرة بمدينة السباعية وعدد من الحضور الكريم.

جدير بالذكر أن رواق القرآن الكريم والتجويد للأطفال والكبار، بمحافظة أسوان، يضم 107 محفظين، و5111 دارسا موزعين على 24 فرعا بإجمالي 252 حلقة أسبوعيا.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام علي الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وفضيلة الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر .

تكريم الأطفال معهد السباعية الدكتور أحمد رضوان منطقة أسوان الأزهرية رواق القرآن الكريم فضيلة الإمام الأكبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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