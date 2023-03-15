فستان زفاف أمريكى تتبارك به 7 حفيدات منذ عام 1958 حتى 2022

رصدت مجلة بيبول الدولية، قصة فستان عائلة ستونبرج ، والذى أصبح فستان الزفاف الأيقوني للعائلة.

وقالت بيبول أن الفستان الذي ثمنه 100 دولار فقط، أرتدته عروس شيكاغو سيرينا ستونبيرج ليباري وهي الأحدث في عائلتها التي ترتدي فستانًا اشترته جدتها لنذورها في عام 1950.

وأكد بيبول أن سيرينا ستونبرج ليباري تزوجت في 5 أغسطس لكنها في الواقع قالت “نعم” لفستانها العائلي، والذى مر عليه عقود.

وخلال حفل زفافها في شيكاغو إلى كريس ليباري ، أصبحت العروسة، البالغة من العمر 27 عامًا ، ثامن امرأة في عائلتها ترتدي فستان زفاف اشترته جدتها مقابل 100 دولار في عام 1950 في متجر مارشال فيلد.

وقالت ستونبيرج ليباري للناس في عدد هذا الأسبوع من مجلة بيبول "كنت أعلم أنني كنت أرغب دائمًا في ارتداء هذا الفستان في جزء من حفل الزفاف" ، متذكّرة كيف نظرت إلى صور الفستان وهي تكبر ووقعت في حبه شخصيًا في حفل زفاف عائلي، في عام 2013، "هناك حقًا شيء مميز حول هذا الموضوع."

فستان عائلة ستونبرج

في الواقع ، من بين العرائس الثماني الذين ارتدته ، لم يتم طلاق أي منهن. وما زالت جميع النساء باستثناء واحدة - الأولى ، أديل لارسون ستونبرج - ما زلن على قيد الحياة ، وانضممن إلى أحدث عروس في يوم زفافها.



وقالت العروسة "لقد توفيت جدتي قبل ولادتي مباشرة ،"وشاركت ستونبيرج ليباري مع جدتها "، لذا فإن ارتدائها جعلها تشعر وكأنها كانت هناك في يوم زفافي، تقول العروسة: "لم يتم دفعنا أبدًا إلى ارتدائه" ، مضيفة أنها اختارت فستانًا ثانيًا لاستقبالها المسائي، "إنه خيار متاح دائمًا ولكنه لن يكون" الفستان "للجميع".

فستان عائلة ستونبرج

وتقول ستونبيرج ليباري: "أحب ابنتي أن ترتديه يومًا ما". "آمل أن يكون ما زال موجودًا لديها."