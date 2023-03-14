الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العاملين بالنقل العام»: الموافقة على صرف 250 جنيه مكافأة تشجيعية لموظفي الهيئة

مكافأة تشجيعية
مكافأة تشجيعية

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، عن موافقة محافظ القاهرة على صرف مبلغ 250 جنيه، مكافأة تشجيعية لجميع العاملين الموجودين فعليا بالخدمة.

وتابعت في بيان لها، أن المكافأة تُصرف بالكامل لجميع العاملين المتواجدين فعليا بالخدمة في 15 مارس 2023، في حين لا تصرف المكافأة للعاملين الموقوفين عن العمل في 15 مارس 2023، ولحين تحديد موقفهم.

وأكدت أنه لن تصرف المكافأة للعاملين الحاصلين على إجازة بدون أجر، أو رعاية طفل في 15 مارس 2023، ولا للعاملين المنتدبين والمكلفين خارج فروع وورش وإدارات الهيئة في 15 مارس 2023.

وحددت الهيئة، موعد صرف المكافأة اعتبارا من يوم الإثنين 20 مارس 2023، مع مراعاة خصم 10% قيمة التأمينات الاجتماعية.

مكافأة تشجيعية
مكافأة تشجيعية
النقابة العامة للعاملين بالنقل العام محافظ القاهرة مكافأة تشجيعية إجازة بدون أجر موعد صرف المكافأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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