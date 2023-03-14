أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي مساء اليوم في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم إنتر في لقاء اليوم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ويجاوره البونسي إيدن دزيكو.

التشكيل الرسمي: لاوتارو يقود هجوم إنتر.. وبورتو يتسلح بتاريمي

وجاء تشكيل إنتر كالآتي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: لاوتارو، دزيكو

بينما جاء تشكيل بورتو كالآتي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: بيبي، كارداوسو، مركانو، زيدو

خط الوسط: جرويتش، أوريبي، أوستديو

خط الهجوم: جالينو، تاريمي، إيفنليسون

وتنطلق مباراة الفريقين على ملعب داراجاو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز فريق إنتر بهدف دون رد.

ويتطلع فريق إنتر لتكرار الفوز في مباراة الذهاب من أجل حسم التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، فيما يرغب فريق بورتو في تصحيح هزيمة مباراة الذهاب وتحقيق الفوز في مباراة اليوم وإقصاء إنتر من البطولة ومواصلة رحلة منافسته في البطولة.

ويرغب فريق إنتر في العبور للدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 12 عامًا، إذ كانت آخر مرة تأهل فيها للدور ربع النهائي في موسم 2010-2011 وودع البطولة أمام فريق شالكة الألماني.

أما فريق بورتو، فكانت آخر مشاركاته في الدور ربع النهائي في موسم 2020-2021، والتي خسرها أمام فريق تشيلسي الإنجليزي وفي الموسم الذي سبقه تأهلوا لنفس الدور وخسروا أمام ليفربول.

ويرغب إنتر في خطف هدف مبكر في مباراة اليوم من أجل تعقيد حسابات بورتو، وتأكيد فرض سيطرته على مجريات المباراة والاقتراب من التأهل للدور المقبل من البطولة، واستغلال غياب أهم عناصر فريق بورتو الهجومية عن المباراة لإيقاف الخطورة الهجومية التي مثلها عليهم الفريق البرتغالي في مباراة الذهاب.

ويغيب عن فريق بورتو في مباراة اليوم كلًا من: "جواو مارسيلو، جواو ماريو، فرانشيسكو ميكسيدو" بداعي الإصابة، فيما يغيب أوتافيو بسبب تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الذهاب.

بينما يغيب عن فريق إنتر كلًا من:"رايان جوسينس، دالبيرت" للإصابة.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، إدارة المباراة للبولندي سيزمون مارشينياك، ويعاونه مواطنيه باول سكولنيسكي، وتوماس ليستكيويتش، وباول راكوسكي حكمًا رابعًا، فيما يدير توماس كوياتوسكي غرفة تقنية الفيديو المساعدة ويعاونه بارتوس فرانكوسكي.