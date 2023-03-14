الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 أيام لمتهمين فتحوا النيران على شخص بالمرج

خرطوش
خرطوش

أصدرت نيابة المرج، الثلاثاء، قرارًا بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بإصابة شخص ثالث بطلق خرطوش خلال تشاجرهما بسبب خلافات سابقة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها مصاب برش خرطوش بالوجه، إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما المصاب المشار إليه، وطرف ثان شخصين كان بحوزة أحدهما فرد خرطوش، وتعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي، إلا أن حامل السلاح أطلق طلقة خرطوش مما نتج عنه إصابته المنوه عنها. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ادعاء مشاجرة السلاح الناري رئيس مباحث حدوث مشاجرة قسم شرطة المرج مباحث قسم شرطة المرج مصاب برش خرطوش

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وائل لطفي

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