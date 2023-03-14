الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اختيار نهلة الصعيدي ضمن قائمة الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اختيرت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، ضمن قائمة الـ 50 سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر، وفقًا لاختيارات أعضاء اللجنة التأسيسية لمنتدى أفضل 50 امرأة، واستطلاعات الرأي التي أجرتها عدد من مراكز البحوث الاقتصادية.

ويتم اختيار قائمة الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر بناء على إنجازاتهن المتميزة وإمكاناتهن القيادية، وإسهاماتهن الكبيرة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في مصر خلال عام 2022م.

وجاء اختيار نهلة الصعيدي ضمن القائمة تقديرًا لجهودها، ولكونها نموذجًا ملهمًا ومؤثرًا يُحتذى به في مجال تمكين ودعم المرأة المصرية، واهتمامها بتطوير الأداء الوظيفي وتنمية الأفكار الإبداعية والابتكارية للمرأة، ودورها المهم في تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص داخل مؤسسة الأزهر، وكذلك نشاطها الكبير وإسهاماتها الإيجابية في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية للطلاب الوافدين والأجانب، ونجاحها في تقديم العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة، وتمثيلها المشرف لمؤسسة الأزهر في جميع المحافل العلمية.

يُذكر أن د. نهلة الصعيدي هي أول امرأة في تاريخ الأزهر تُعيَّن مستشارة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، كما أنها حاصلة على درجة الماجستير في التخطيط من معهد التخطيط القومي، والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة حلوان، ولها مجلس علم في الجامع الأزهر الشريف تشرح فيه كتاب «بلاغات النساء»، وقد حازت جائزة التميز الحكومي عام 2021م، وكرمتها سفارة السويد بالقاهرة ضمن 22 شخصية نسائية مؤثرة خلال عام 2022، في الاستفتاء الصادر عن مجلة «احكي»، بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة، وهي حاصلة على العديد من الأوشحة والدروع وشهادات التقدير في العديد من الأنشطة الثقافية والأبحاث العلمية والمؤتمرات الدولية.

يذكر أن منتدى أفضل 50 امرأة مؤثرة هو أول منبر في مصر يعالج القضايا ذات الأهمية للمهنيات؛ لتعزيز إسهاماتهن في عملية صنع القرار على المستويين المركزي والمحلي.

ويجمع المنتدى، الذي تترأسه دينا عبدالفتاح، القيادات النسائية من مختلف الخلفيات التعليمية والمهنية.

الاجتماعية والاقتصادية استطلاعات الرأي الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي التخطيط والتنمية الاقتصادية التأسيسي التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادي العلوم الإسلامية الطلاب الوافدين والأجانب

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