الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يتفقد عدد من المشروعات التنموية بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضم الوفد كل من الدكتور وليد سلام مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري والدكتور محمد ابو الوفا مدير البرنامج الزراعى بهيئة المعونة الأمريكية والدكتور طايل يحيى رئيس مكون الانتاج بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصرى لمتابعة عدد من المشروعات التنموية. 

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ورحب الدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية بالوفد والمرافقين له، مؤكدا على الاهتمام بالمزارع المصرى وتقديم الدعم الفنى له وكذلك العمل على استخدام طرق الرى الحديث لتقليل استهلاك المياه والعمل على زيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة.
وأكد أن محصول البطاطس والعنب يعد من أهم المحاصيل التصديرية التى تدر العملة الصعبة لمصر ويتم التصدير  للعديد من الدول، لافتا إلى أن محافظة الغربية هى أكبر محافظات مصر زراعة وانتاج لمحصول البطاطس والعنب.

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وقال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن الهدف من الزيارة هو متابعة أنشطة مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريفية في مصر (ERAS)  ومناقشة تأثير المشروع مع المستفيدين، مشيرًا إلي أن الوفد استهل زيارته بقرية ميت ميمون وقرية مسهلة مركز السنطة  لمزارع العنب وثلاجات البطاطس، ثم واصل الوفد جولته بالإشراف على أنشطة مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريفية بالغربية.
وشدد ابوشادى على أهمية أنشطة المشروع بمحافظة الغربية، خاصة أن قطاع الزراعة هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية بها، التى تستهدف تعظيم عوائده الاقتصادية من خلال التركيز على دعم المزارعين الصغار، بأساليب تعطى أعلى إنتاجية وجودة تنافسية. 

وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور قرى الغربية الأعمال الزراعية استهلاك المياه الأمريكية للتنمية الدولية الريف المصري القطاعات الاقتصادية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوكالة الأمريكية الوكالة الأمريكية للتنمية

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