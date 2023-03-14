الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «إيجاس»: خطة طموحة للتنقيب عن الغاز في البحر بـ30 بئرًا استكشافية

ارشيفة
ارشيفة

كشف مجدي جلال، رئيس شركة “إيجاس”، أن الوزارة لديها خطط طموحة للتنقيب عن الغاز في البحر خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر حفر حوالي 30 بئرًا استكشافية، معظمها في البحر، خلال السنة المالية الحالية والمقبلة.

رئيس إيجاس: نتوسع في البحر ونخطط لحفر 30 بئر 

وتابع "جلال" أن إنتاج الغاز في مصر سيظل مستقرًا العام الحالي عند 6.4 مليار قدم مكعبة يوميًا، كما أن الدولة قادرة على تصدير 13 مليون طن سنويا من خلال مصنعيها للغاز الطبيعي المسال.

وفي سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الخطط المستمرة فى النمو والتطوير فى كافة قطاعات صناعة البترول تتزايد طموحاتها فى ظل ما تحققه من نتائج أعمال وظفت من أجلها ما تملكه من خبرات وكفاءات وإمكانيات ودمجت ذلك كله فى استراتيجية مرنة ودائمة للتطوير والتحديث المستمر.

البترول والثروة المعدنية الشبكة القومية للغازات الطبيعية المهندس طارق الملا وزير البترول إنتاج الغاز في مصر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شركة ايجاس

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