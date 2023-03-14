الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: نأمل مواصلة الحوار مع إيران بما يعود بالنفع على البلدين

السعودية وايران
السعودية وايران

أكد مجلس الوزراء السعودي، آمله في مواصلة الحوار مع إيران بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة.

وأوضح مجلس الوزراء السعودي، في بيانه اليوم الثلاثاء، أنه يأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسس الاتفاق، واستمرار الحوار مع إيران لتعزيز السلم الإقليمي والدولي.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال إن عودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها سيضع إمكانيات كبيرة في متناول يد البلدين والمنطقة والعالم الإسلامي. 

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن سياسة الجوار وباعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح، كما يقف الجهاز الدبلوماسي بنشاط وراء التحضير لمزيد من الخطوات الإقليمية.

السعودية إيران النفع البلدين مجلس الوزراء السعودي الحوار

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