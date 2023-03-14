السعودية: نأمل مواصلة الحوار مع إيران بما يعود بالنفع على البلدين

أكد مجلس الوزراء السعودي، آمله في مواصلة الحوار مع إيران بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة.

وأوضح مجلس الوزراء السعودي، في بيانه اليوم الثلاثاء، أنه يأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسس الاتفاق، واستمرار الحوار مع إيران لتعزيز السلم الإقليمي والدولي.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال إن عودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها سيضع إمكانيات كبيرة في متناول يد البلدين والمنطقة والعالم الإسلامي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن سياسة الجوار وباعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح، كما يقف الجهاز الدبلوماسي بنشاط وراء التحضير لمزيد من الخطوات الإقليمية.