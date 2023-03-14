الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خصومات تصل لـ50%.. مدبولى: جميع السلع الغذائية متوفرة في معارض «أهلًا رمضان»

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كل المنتجات الغذائية المطلوبة للمواطن في حياته اليومية متوفرة وبكثرة، لأن شهر رمضان المبارك على الأبواب والاستهلاك فيه يكون بنسب أعلى من المعتاد.

كل السلع متوفرة من الشركات الكبرى

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أثناء افتتاحه معرض "أهلًا رمضان"، بأرض المعارض، أننا اطمئننا على توافر كل السلع من الشركات الكبرى التي تنتج كل المنتجات بنسب خصم تصل إلى 50% في عدد من السلع.

وأكد أن المنتجات التي أثير حولها الكثير من التساؤلات خلال الفترة الماضية مثل الدواجن، استوردنا منها كميات معينة لتغطية احتياجات السوق، وهي متوفرة بأسعار جيدة في متناول المواطن، ونفس الكلام بالنسبة للأرز والسكر والزيت. 

مصطفى مدبولى معرض أهل ا رمضان السلع متوفرة الدواجن الشركات الكبرى

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