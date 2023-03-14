هولندا تقرر إرسال كاسحات ألغام ورادارات إلى أوكرانيا

أعلنت هولندا، اليوم الثلاثاء، إرسال كاسحات ألغام ورادارات إلى أوكرانيا، وفق بيان رسمي من أمستردام.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الهولندية، الثلاثاء، إن هولندا ستمنح أوكرانيا كاسحات ألغام ورادارات لرصد الطائرات المسيرة ومنظومة (إم3) لسرعة بناء الجسور.

وخلال الفترة الماضية، أعلنت هولندا طرد 17 دبلوماسيًا روسيًا من أمستردام، فيما توعدت موسكو بـ"رد مناسب" على قرار هولندا تقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها، ومطالبتها عددا من الدبلوماسيين الروس بمغادرة البلاد.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.