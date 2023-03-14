إجراء جديد في قضية البلوجر آية إيهاب في حيازتها للحشيش

قدّم دفاع البلوجر آية إيهاب، الثلاثاء مذكرة استئناف على قرار حبس موكلته على ذمة التحقيقات التي تجري معها في اتهامها مع آخر بحيازة مواد مخدرة عبارة عن 860 طربة حشيش، بلغت قيمتها المالية 9 ملايين جنيه وطالب بإخلاء سبيلها.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها قسم شرطة حدائق الأهرام إتجار البلوجر آية إيهاب، في المواد المخدرة رفقة عشيقها الذي ادعى زواجه العرفي منها واتخاذهما من الشقة محل سكنهما والكائنة بمنطقة حدائق الأهرام، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وذكرت التحريات في واقعة القبض على المتهمة أن قوة أمنية توجهت من قسم شرطة حدائق الأهرام، وضبطت البلوجر آية إيهاب، دون عمل، ورامي.أ، وبتفتيشه لم يعثر معه على ثمة ممنوعات، وبالدلوف داخل الشقة تبين أنها مكونة من 3 غرف وحمامين ومطبخ وصالون، وتبين وجود إحدى السيدات داخل الشقة وتدعى آية إيهاب 22 سنة دون عمل، ومقيمة بروض الفرج بالقاهرة.

أضافت التحريات أنه بتفتيش الشقة أمامهما وفي مواجهتهما وبالدلوف للغرفة التي على يسار الداخل من باب الشقة، تبين أنها غرفة نوم يوجد بها سريران وعثر أسفلها على 3 أجولة وبداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة بنية اللون داكنة، تشبه جوهر الحشيش المخدر، تم التحفظ عليها وحصرها.

وعند العودة لديوان القسم وبتفتيش غرفة النوم الرئيسية، عثر بداخلها على مبلغ مالي 408 آلاف جنيه، كما عثر أيضًا على هاتفي محمول ماركة آيفون هاتف محمول بترولي اللون وخاص بالمتهم رامي.أ، والثاني لبني اللون ملك المتهمة آية إيهاب، وعثر أيضًا على 3 مفاتيح سيارات.