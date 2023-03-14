الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

الأمن الوطني البريطاني يحقق في مخاطر تطبيق «تيك توك»

تيك توك
تيك توك

أعلن مركز الأمن الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن بدء التحقيق في مخاطر تطبيق “تيك توك” وتهديده للأمن القومي بالمملكة المتحدة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” الإخبارية. 

وقال وزير الأمن الوطني البريطاني توم توجندهات، إن المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا يدرس ما إذا كان ينبغي حظر تطبيق الفيديو المملوك للصين “تيك توك” من الهواتف الحكومية.

وأصبح تطبيق “تيك توك”، موضع تركيز متزايد بسبب مخاوف من أن بيانات المستخدم قد ينتهي بها الأمر في أيدي الحكومة الصينية، مما يقوض المصالح الأمنية الغربية.

وقامت العديد من الدول بينها الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا والمفوضية الأوروبية، مؤخرًا بحظر التطبيق المملوك لشركة ByteDance Ltd الصينية، من الأجهزة الحكومية.

وأضاف  “توجندهات” ردًا على تساؤل حول رغبة في حظر التطبيق من هواتف الحكومة البريطانية، أنه طلب من المركز الوطني للأمن السيبراني النظر في الأمر، مؤكدًا: “ليس لدي إجابة حتى الآن”.

استراتيجية سياسية اوسع

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وقال متحدث باسم تيك توك: "لقد استندت قرارات مماثلة في أماكن أخرى إلى مخاوف في غير محلها ويبدو أنها مدفوعة باستراتيجية سياسية أوسع، لكننا نظل ملتزمين بالعمل مع الحكومة لمعالجة أي مخاوف، مضيفًا أنها بدأت في اتخاذ خطوات لحماية بيانات المستخدم الأوروبي بشكل أكبر.

وفي الأسبوع الماضي، دعم البيت الأبيض تشريعًا لمنح الإدارة صلاحيات جديدة لحظر TikTok وغيرها من التقنيات الأجنبية إذا كانت تشكل تهديدات للأمن القومي.

الامن القومي الوطني بريطانيا مخاطر تطبيق تيك توك

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وائل لطفي

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