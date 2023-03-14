محمد رياض رئيسا لمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 16

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر لعام 2023.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بإسناده مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، وأضاف إن هذه التكليف يُمثل له علامة مضيئة في مسيرته الفنية خاصة وإنه أحد أبناء المسرح المصري،وتتلمذ على يد أساتذته الكبار.



وأكد أن المسرح يعد واجهة براقة للفنون، ويمثل جزء من الريادة المصرية وقوتها الناعمة، مبديًا تطلعاته، لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمكانة فن المسرح المصري وعراقته، وترضي طموحات جمهوره.

- محمد رياض: عملت مدرس كيمياء.. والمدير رفدني بسبب "البنات"

وكان الفنان محمد رياض قد حل مؤخرا ضيفا على برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي، وقال الفنان محمد رياض إنه تخرج في كلية العلوم، وكان يحب الكيمياء للغاية، والتحق بقسم الأبحاث والتطوير في إحدى الشركات، ووصل لدرجة أنه اخترع بعض المركبات وأطلق عليها اسمه.

و أضاف خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، أنه عمل في مجال الكيمياء قبل دخول الفن، قائلا: "أنا اخترعت حاجات.. والله العظيم عملت حاجات باسمي قبل ما أسيب الشركة اللي كنت بشتغل فيها، سبتها لأن خلاص مكنش هينفع اكمل عشان التمثيل، وكنت شغال في الأبحاث والتطوير بتاع الشركة".

أوضح أنه عند تخرجه امتهن العديد من المهن إلى جانب دراسته في معهد التمثيل، قائلا: "أنا كنت لسه متخرج من كلية علوم وشغال كيمائي الصبح وبشتغل في معمل تحاليل وبشتغل في مدرسة بنات 3 أيام في الأسبوع لكنهم رفدوني".

تابع: "كنت لسه صغير عندي 22 سنة وشعري أصفر وحليوة وبروح لابس بتيشيرت وبنطلون جينز.. وأول ما دخلت المدرسة لقيت الطابور بقى فيه همس.. بنات بقى كلهم 18 سنة وعمالين بيتكلموا مين ده وبتاع".

أضاف: "شوية ودخلت الفصل لقيت كله بنات وقاعدين جنب بعض بين الديسكات وزحمه، طلع إن البنات جم من فصول تانية يحضروا حصة الكيميا.. يعني المفروض الفصل 25 بـنت لقيت عندي 60 بنت.. وتقريبا الكيميا احلوت في عينهم ساعتها".

وأشار "رياض" إلى أنه في اليوم التالي طلب منه المدير ألا يحضر طابور الصباح ثانية، ففعل ذلك، واستمر في العمل لفترة، إلى أن استدعاه المدير مرة ثانية لمكتبه، قائلا: "المدير قالي أنت شخص كويس جدا ومدرس هايل ولا غبار عليك، بس أنت مش هينفع تكمل معانا.. أنا عندي بنات صغيرين ومينفعش احط الزيت جنب النار.. واترفدت من غير ما اعمل حاجة".

يذكر أن الفنان محمد رياض، من مواليد عام 1970 تخرج فى كلية العلوم جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة البكالوريوس، تم اختياره عضوا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته الـ 15، قدم أكثر من 150 عملا فنيا ما بين الدراما التلفزيونية والأعمال المسرحية والأفلام السينمائية حيث قدم في المسرح "الأخوة الأندال، البهلوانات، السلطان الحائر، حباك عوضين تامر، والحفلة التنكرية" وقدم للسينما "48 ساعة في إسرائيل، يوم الكرامة، حفل زفاف ، الإمبراطورية، العشق والدم.