الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قطار القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» عكاز الغلابة في الريف المصري

حياة كريمة
حياة كريمة

نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين مستوى الخدمات الصحية، من خلال تنظيم القوافل الطبية وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية في قرى الريف، وإجراء الكشف والعلاج مجاناً على المواطنين، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة.

هندية السيد إحدى أهالي قرية صان الحجر بمركز الحسينية التابعة للشرقية- مستفيدة من حياة كريمة- تقول: “القوافل الطبية أنقذتني من حساسية الأنف بعد أن كنت أعاني خاصة في فترة الأتربة”.

وأضافت: "المبادرة ساعدتني في الكشف والعلاج مجاناً دون مقابل، وساعدت زوجي في تلقي لقاحات فيروس سي وتعالج منه بفضل الله".

واستكملت السيد: “حياة كريمة تمكنت من تقديم الدعم للأسر المستحقة، من خلال توفير الخدمات الضرورية، وإن ما قدمته من خدمات صحية عن طريق توفير قوافل طبية مجانية تجول محافظات مصر ساهم في تخفيف أوجاع المرضى البسطاء غير القادرين”، مضيفة: "مبادرة إنسانية ساعدت الكثير". 

وتابعت: "قريتنا كانت تعاني من نقص الخدمات، ولكن بعد إطلاق القوافل الطبية لمحافظة الشرقية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع مبادرة إنسانية رحيمة بالغلابة الذين لا يقدرون على دفع ثمن الكشف والعلاج". 

تضم القوافل الطبية التخصصات الطبية في “الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية”، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. 

قطار القوافل القوافل الطبية حياة كريمه محافظات مصر الريف المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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