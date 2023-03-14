إحالة قاتل نجل عمه داخل عزاء فى بورسعيد للمفتى

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، بإحالة أوراق قاتل ابن عمه داخل عزاء والده ببورسعيد لمفتي الجمهورية؛ للبت في إعدامه.



وتعود أحداث تلك الواقعة إلى يوم 6 من شهر سبتمبر من عام 2022، قتل خلالها المتهم "ع . م. أ" ابن عمه محمد أحمد الخضري محمود حمودة، والذي يبلغ من العمر 22 عاما، ويعمل بائع أسماك، ويقيم بمنطقة القابوطي، وذلك داخل سرادق عزاء والد الأخير.



وقتل المتهم عمدًا مع سبق الإصرار نجل عمه، وذلك على خلفية خلاف سابق بينهما، وأعد لذلك القصد سلاحا أبيضًا مطواة وتوجه إلى سرادق عزاء والد المجني عليه، وما أن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض، استقرت تلك الطعنات بمنطقتي الصدر والفك.