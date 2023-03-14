معارك دامية بين أوكرانيا وروسيا بمدينة باخموت (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد معارك دامية بين أوكرانيا وروسيا بمدينة باخموت.

وأكد الجيش الأوكراني، أنه يخوض معارك دامية لمنع القوات الروسية من السيطرة على مدينة باخموت، شرق البلاد، فيما أكدت القوات البرية الأوكرانية، أن دخول باخموت لا يزال صعبًا.

وأوضحت القوات البرية الأوكرانية، أن القوات الروسية الهجومية تتقدم من عدة اتجاهات، في محاولة لاختراق دفاعاتها والتقدم لأحياء وسط المدينة.

فيما قوات حرس الحدود الأوكراني، إنها صدت محاولة هجوم للقوات الروسية باتجاه مدينة باخموت، مشيرة إلى أن اشتباكها المباشر دون إطلاق النار، دفع المهاجمين إلى التراجع.

- القوات الروسية تتقدم من الجهة الشمالية الغربية لمدينة باخموت

من جهته، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تتقدم من الجهة الشمالية الغربية لمدينة باخموت، رغم إقرارها بصعوبة المعارك، وأن الأوكرانيين يتشبثون بكل متر في المدينة.