السجن 5 سنوات لمتهم دهس 5 مواطنين ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، بالسجن مع الشغل للمتهم بدهس 5 أشخاص لقيادته تحت تأثير المخدر.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 8 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم التفريعة، فى محافظة بورسعيد، حيث أحرز المتهم التهامي عبدالعزيز مصطفى بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا لنبات الحشيش، وقاد المركبة الآلية الخاصة به تحت تأثير المخدر، وتسبب خطأ في إصابة المجني عليهم: ريهام علي عوض وأحمد محمد البرادعي، ورحمة عماد أحمد عوض، وسعاد محمد علي أبوالمعاطي، وبدر علي أبوالمعاطي، وكان ذلك بسبب رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن قاد السيارة تحت تأثير المخدر.