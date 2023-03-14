الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم دهس 5 مواطنين ببورسعيد

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، بالسجن مع الشغل للمتهم بدهس 5 أشخاص لقيادته تحت تأثير المخدر.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 8 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم التفريعة، فى محافظة بورسعيد، حيث أحرز المتهم التهامي عبدالعزيز مصطفى بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا لنبات الحشيش، وقاد المركبة الآلية الخاصة به تحت تأثير المخدر، وتسبب خطأ في إصابة المجني عليهم: ريهام علي عوض وأحمد محمد البرادعي، ورحمة عماد أحمد عوض، وسعاد محمد علي أبوالمعاطي، وبدر علي أبوالمعاطي، وكان ذلك بسبب رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن قاد السيارة تحت تأثير المخدر.

محكمة جنايات بورسعيد السجن تأثير المخدر قاد السيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

رصد 68 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة

ضبط 15 طربة حشيش بمليون جنيه

القبض على مسجل خطر سرق سيارة فى السلام

يذبح حماته ويقطّع جثتها إلى أشلاء في سقارة: «من عمايلها»

«أهمية التراث الثقافي البحري» فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

سقوط هارب من 29 قضية فى محطة سكة حديد الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أفرج عنه الاحتلال بعد 17 عامًا.. مَن هو شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى؟

خارجية فلسطين: جرائم الهدم تمرد إسرائيلى رسمى على قرارات الشرعية الدولية

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟