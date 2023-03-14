إحالة متهم بهتك عرض طالبة فى المرج لـ«الجنايات»

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة المتهم بهتك عرض طالبة لمحكمة الجنايات بدائرة قسم شرطة المرج.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من أسرة المجني عليها مفاده تعرضها للاعتداء الجنسي من جارها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وانه استغل اعاقتها الذهنية فاصطحبها داخل شقته، وعدم استيعابها، وأصابها واعتدى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.