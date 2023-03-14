طه دسوقي: مغامراتي في «الصفارة» كوميدية

يشارك الفنان طه دسوقي في مسلسل "الصفارة" بطولة النجم أحمد أمين المقرر عرضه في سباق مسلسلات رمضان 2023 والذي ينطلق بعد أيام قليلة.

و يجسد طه دسوقي خلال أحداث مسلسل “الصفارة” دور "وجيه" شقيق الفنان أحمد أمين، ويعيش معه مغامرات كوميدية عديده خلال الأحداث.

وقال طه دسوقي في تصريحات خاصة لـ الدستور إنه سعيد بالتعاون مجددًا مع النجم أحمد أمين في مسلسل الصفارة حيث سبق وأن تعاون معه في العمل الفني “أمين وشركاه”.

وأضاف طه أن أحمد أمين أكبر داعم له منذ أن بدء مشواره الفني، وأكد أن الدور الذي يقدمه في المسلسل مختلف وجديد ويتمنى ان ينال إعجاب الجمهور.

كواليس مسلسل الصفارة.. مسلسلات رمضان 2023

قصة مسلسل الصفارة

وتدور أحداثه في إطار كوميدي بعيد عن المألوف إذ يجسد أحمد أمين دور يعمل مرشدا سياحيا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده 3 دقائق إلى الماضى، ليغير ما يريد، ليدخل فى مغامرات كوميدية مختلفة.

قنوات عرض مسلسل الصفارة

ويعرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين حصريا عبر شاشة قناة dmc، ومنصة watch it الإلكترونية وعدد من القنوات الخليجية.

أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة ويقوم ببطولته أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح، وإخراج علاء إسماعيل، عبد ا جاويش، وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

يذكر أن آخر أعمال الفنان طه دسوقي هو مشاركته في بطولة مسلسل “موضوع عائلي” للنجم ماجد الكدواني وسما إبراهيم ورنا رئيس ومحمد رضوان والذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحا كبيرا والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.