تعرف على أماكن الكثافات المرورية بالقاهرة

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الثلاثاء، في شوارع القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية لمنع وقوع الحوادث.

شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية مرتفعة خاصة أعلى منطقة العباسية، وأعلى الوصلة المعلقة للخارج من شرق القاهرة، باتجاه وسط المدينة، لذا يفضل كوبري أكتوبر من منطقة غمرة، أو استخدام نفق الأزهر للمتجه إلى مناطق وسط المدينة.

طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم يشهد كثافات مرورية مرتفعة، وكذلك الأمر بالطريق المتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا لـ 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

وتكرر الأمر وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب إلى الأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس للبساتين وزهراء المعادي.

وتكدست الحركة المرورية بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وفيما يخص الكورنيش، تظهر كثافات مرورية مرتفعة بمنطقة الساحل للقادم من معهد ناصر باتجاه وسط المدينة، لذا يفضل شارع شبرا، وتكرر الأمر أعلى كوبري الحدائق للقادم من الوايلى باتجاه مدينة نصر وأعلى كوبري حلمية الزيتون للقادم من المطرية، باتجاه مناطق مصر الجديدة والمحكمة، لذا يفضل كوبري سراي القبة.

وارتفعت نسبة الكثافات المرورية بمحور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد متجها لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أمام محطة مترو الجامعة في الاتجاه القادم من كوبري فيصل والمتجه إلى الدقي، كذلك الأمر أعلى كوبري الجيزة المعدني القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة.

الطريق الدائري شهد كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء وتباطؤ في حركة السيارات، وتكررت الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية.

وظهر بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه الى كوبري الجيزة المعدني و لشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.