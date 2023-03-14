غلق كوبرى أحمد عرابى اتجاه الدائرى جزئياً 7 أيام

أعلنت إدارة المرور عن غلق جزئي لكوبري أحمد عرابي بالتناوب بالاتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي اتجاه الطريق الدائري لمدة 7 أيام لرفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية والطولية الخاصة بكوبري أحمد عرابي بالاتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي اتجاه الطريق الدائري القوس الغربي والمسندة إلى شركة المقاولون العرب.

لذا يستلزم الأمر إجراء غلق جزئى لكوبرى أحمد عرابى "بالتناوب" بالإتجاه المشار إليه وذلك لمدة 7 أيام إبتداءً من صباح الثلاثاء المقبل حتى صباح الإثنين 20 مارس الجاري، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.