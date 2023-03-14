الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بدء مؤتمر التأمين متناهي الصغر بحضور ممثلي المالية وقطاع الأعمال

من الحدث
من الحدث

انطلقت فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور ممثلين عن وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام ومحافظة الأقصر ورؤساء شركات التأمين الوساطة التأمينية، في إطار العمل علي تنمية صناعة التأمين، كما يشارك عدد الحضور ٣٥٠ مشارك يمثلوا ١٣ دولة، بالإضافة إلى مصر. 

ويسعى الاتحاد المصرى للتأمين في استمرار الفعاليات التي تدعم صناعة التأمين في مصر، ما يُسهم في تنشيط سوق التأمين. 

ويحرص الاتحاد المصرى للتأمين على إقامة المؤتمر في نسخته الثانية هذا العام، لإلقاء الضوء على التأمين متناهي الصغر، في إطار توسع صناعة التأمين لجميع الفئات المختلفة.

ويشهد المؤتمر هذا العام العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام وسيتم من خلالها قيام صفوة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي، وكذلك الجهات ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر.

الاقص الاتحاد المصري للتأمين الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المال الهيئة العامة المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة المخاط

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وائل لطفي

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