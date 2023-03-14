الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم محافظ مطروح بحفل جائزة خليفة لنخيل التمر بالإمارات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك ضمن حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الخامسة عشرة اليوم الثلاثاء، 14 مارس 2023 بقصر الإمارات، بأبوظبي برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

جاء ذلك بحضور الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والسفير شريف محمود عيسي سفير مصر بالامارات، ودكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس  هاني حسين مدير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ودكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة.

جائزة خليفة الدولية
وأعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن سعادته للمشاركة في حفل تكريم الفائزين بجائزة  خليفة الدولية  بنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الخامسة عشر ٢٠٢٣، مؤكدًا على عمق العلاقات التى تربط الشقيقتين مصر  والإمارات ارتباطًا تاريخياً وثيقاً إنطلاقاً من علاقة الإخوة  والمصالح المشتركة  بين البلدين مع مد جسور ذلك التواصل والتعاون. 

وأشاد محافظ مطروح  بالتعاون مع  جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى وتنظيم  فعاليات  المهرجان الدولى السنوى  للتمور الذى حظيت واحة سيوة بإقامته على أرضها على مدار خمسه  أعوام مع إستمراره وما صاحبها من فتح سبل التعاون في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاجتماعية على أرض محافظة مطروح، لتواكب ما تشهده ،وما يتمَ على أرضِها من طفرة تنموية فى شتى مجالاتِ  التنمية ،و الإرتقاءِ بواحةِ سيوةَ ووضعها على خريطةِ السياحةِ العالميةِ .

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المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية المصالح المشتركة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي حفل تكريم الفائزين محافظ مطروح محافظة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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