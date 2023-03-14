الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار في أسيوط.. ورفع حالة الطوارئ بجميع قطاعات المحافظة

هطول أمطار خفيفة
هطول أمطار خفيفة

شهدت محافظة أسيوط، أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوي بمختلف القطاعات؛ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ.

هذا وكان قد أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في وقت سابق، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لأية تقلبات جوية بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدءًا من غدًا الثلاثاء 14 مارس 2023 وحتى نهاية موجة الطقس السئ.
وأكد على ضرورة تفعيل غرفة العميات الرئيسية وغرفة إدارة والأزمات بالديوان العام والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء كافة الجهات المعنية وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ أو سوء في الأحوال الجوية قد تحدث ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها.

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الإجراءات الوقائية التدابير اللازمة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الساعات الأولى من صباح اليوم الطرق السريعة العامة للأرصاد الجوية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

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