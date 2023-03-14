أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتزامن مع الصوم الكبير

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الحالية عددًا من الفعاليات بالتزامن مع الصوم الكبير والذي ينتهي في أبريل2023.

شمامسة جدد لكنيسة الشهيد مار جرجس ببني سويف

إذ صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة موريس التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

سيامة دياكونيين لكنيسة مدينة بدر

صلى نيافة الانبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، أمس قداس الأحد الثالث من الصوم الأربعيني المقدس، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، بالقاهرة وعقب صلاة الصلح سام ثلاثة من خدام الكنيسة شمامسة بدرجة "دياكون" وذلك للمساعدة في خدمات الكنيسة، هم:

- جورج القمص سلامة باسم دياكون جوارجيوس.

- فتحى ميخائيل باسم دياكون ميخائيل.

- رأفت رؤوف باسم دياكون أنطونيوس.

يذكر أن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، بالقاهرة، قد تم تدشينها يوم ٢١ أكتوبر عام ٢٠٢١، بيد قداسة البابا تواضروس.

إيبارشية هولندا تحتفل بعيد البابا كيرلس

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة لايدنسدام - هولندا بعيد نياحة القديس البابا كيرلس السادس، حيث صلى نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا أمس الأحد القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، وهو الأحد الثالث من الصوم الأربعيني المقدس (أحد الابن الضال) ، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته طقس رسامة شمامسة من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) ومجموعة أخرى إلى رتبة أغنسطس (قارئ) وسط فرحة شعب الكنيسة.

وبعد انتهاء القداس الإلهي قدمت فرق كورالات الكنيسة المختلفة عرضًا شيقًا من الترانيم احتفالًا بعيد شفيع الكنيسة البابا كيرلس السادس. كما طافت الشمامسة أرجاء الكنيسة حاملين ايقونة القديس مرتلين التمجيد الخاص به وسط مشاركة عدد كبير من الشعب

"أسرار الله ومحبته للبشر" في عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، صباح الأحد كلمة لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول نيافته من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الأول من شهر برمهات (أحد الابن الضال)، موضوع إنجيله وهو مَثَل الابن الضال في إنجيل لوقا والأصحاح الخامس عشر، وكيف يتعامل الله مع الخطاة، من خلال:

١- إعلان الخاطئ توبته الحقيقية واشتياقه للقداسة.

٢- إعلان الله لمحبته الأبوية للخطاة، "لأَنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِيحُ لأَجْلِنَا" (رو ٥: ٨)، كما استقبل الأب ابنه العائد وقدّم له محبته من خلال :

- "أَخْرِجُوا الْحُلَّةَ الأُولَى وَأَلْبِسُوهُ"، رَدَّه إلى الحلة الأولى (البنوة)، وهي الحالة الأولى التي كان عليها الإنسان في القداسة والبر.

- "اجْعَلُوا خَاتَمًا فِي يَدِهِ"، أعطاه علامة المُلك (الكرامة)، لأنه ابن الملك.

- "حِذَاءً فِي رِجْلَيْهِ"، رَدَّ إليه القداسة (الحرية الداخلية).

- "قَدِّمُوا الْعِجْلَ الْمُسَمَّنَ وَاذْبَحُوهُ فَنَأْكُلَ وَنَفْرَحَ"، ودعاه للفرح (الشبع الحقيقي) بتناول جسد المسيح ودمه.

٣- إعلان فرح السماء بالوليمة السمائية.

وأوصى نيافة الأنبا ميخائيل أن نشجع الضعفاء والخطاة، وألا ندينهم، بل نتأنَّى عليهم.

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.