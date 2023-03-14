توقيت مباراة ليفربول القادمة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة، من أكثر ما يتم البحث عنه عبر محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الساعات الماضية، والتي تشهد أهمية كبيرة سواء داخل مصر من قبل الجمهور من محبي وعشاق الكرة العالمية، أو غيرها من الدول الأخرى التي تهتم بمتابعة مباريات دوري أبطال أوروبا، فهي البطولة صاحبة المشاهدة الأعلى ضمن البطولات القارية في العالم، لذا نقدم لكم من خلال هذا التقرير تفاصيل توقيت مباراة ليفربول القادمة ضد ريال مدريد، والقنوات الناقلة.

توقيت مباراة ليفربول القادمة ضد ريال مدريد

تنطلق مباراة العودة المرتقبة بين فريق ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ضمن منافسات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجاري، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، حيث يستضيف اللقاء استاد سانتياغو برنابيو بإسبانيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة خمس أهداف لفريق ريال مدريد مقابل هدفين لفريق ليفربول، وهو ما دفع الأخير إلى خوض المباراة بحماس كبير لأحداث المعجزة وإحراز عدد أهداف تؤهله لإقصاء ريال مدريد والصعود إلى دور ربع النهائي، في المقابل يسعى ريال مدريد في الحفاظ على تقدمه وإحراز المزيد من الأهداف، ومنع ليفربول من إحراز أهداف تقلص الفارق ليصعد إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني

وتنقل قنوات بين سبورتس لقاء ريال مدريد وليفربول المنتظر المقرر خوضه الأربعاء وهو لقاء هام للفريقين، ويحوز على مشاهدة كبيرة، وتعد قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزي إلى تخطي عقبة ريال مدريد التي لطالما أوقفت قطاره نحو اللقب خلال المواسم الماضية، وتكرر الأمر في الأدوار المختلفة، حيث تفائل جمهور الليدز بفك النحس بعد تقدمه في المباراة الماضية بهدفين مقابل لا شيء، لكن سرعان ما عاد ريال مدريد إلى المباراة واستطاع أن يحقق الفوز، و يحرز 5 أهداف في شباك ليفربول، ويعقد الحسابات و فرص تأهله.

فيما يسعى ريال مدريد الأسباني للحفاظ على لقبه، وإضافة اللقب الخامس عشر في تاريخه بالفوز بالنسخة الحالية، ويحافظ على لقب الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا.