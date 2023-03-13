موعد مباراة برشلونة المقبلة أمام ريال مدريد والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ريال مدريد والقنوات الناقلة، هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، في ظل اقتراب المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2022-2023.

وحقق فريق برشلونة انتصارًا صعباً على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون مقابل سجله البرازيلي رافينيا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد أيضًا انتصر يوم السبت، على ضيفه إسبانيول، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليدخل الفريقان “الكلاسيكو"، بانتصارين هامين، في بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

أما عن ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، فيتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب المسابقة، برصيد 65 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الفريق المدريدي، الذي يحتل المركز الثاني.

موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ريال مدريد والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ريال مدريد والقنوات الناقلة، فتُقام يوم الأحد 19 مارس 2023، على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة القادمة أمام ريال مدريد، فتُنقل المباراة على قناتي beIN Sports Premium 1، beIN Sports 1 HD.

ويغيب عن برشلونة في المباراة المقبلة، الفرنسي عثمان ديمبلي، بسبب الإصابة.

ويستضيف ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، على ملعبه “سانتياجو برنابيو”، نظيره ليفربول الإنجليزي، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

وكان ريال مدريد قد انتصر خارج أرضه، على ملعب “أنفيلد رود”، على نظيره ليفربول، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.