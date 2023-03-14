الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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زاهى حواس: اكتشاف الحجرة الأصلية للملك خوفو سيهز العالم

زاهى حواس
زاهى حواس

قال الدكتور زاهى حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إنه لأول مرة تبوح أسرار من هرم الملك خوفو نتيجة للتكنولوجيا العلمية المستخدمة، مشيرًا إلى أن هناك أسرار عديدة داخل هرم خوفو لم تكتشف بعد.

الممر الجملوني المكتشف بهرم خوفو يوجد شيء ما يحميه

وأضاف حواس ، خلال لقائة مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc": "نحن أمام هرم مكون من 3 مستويات و100% تحت الممر الجملوني المكتشف بهرم خوفو يوجد شيء ما يحميه ومن الممكن أن تكون حجرة الدفن للملك خوفو"، مؤكدًا  أن اكتشاف الحجرة الأصلية للملك خوفو سيهز العالم كله.

وأوضح أنه بعد اكتشاف أي مقبرة نتركها ساعيتن حتى يدخل إليها هواء جديد، وكل ما كتب عن لعنة الفراعنة ليس له أساس من الصحة.

وأكد أن الحجرة الأولى بهرم الملك خوفو غير مكتملة والناحية الشرقية منه يوجد بها بئر لا نعلم عنه شيئًا، كما يوجد فتحات في ذلك الهرم، لافتا إلى أنه بدخول الروبوتات وجدنا أنه تم ربط الحجارة بطريقة العاشق والمعشوق.

زاهى حواس لعنة الفراعنة هرم خوفو الحجرة الأصلية سيهز العالم الممر الجملوني

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