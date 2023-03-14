تعرف على مواعيد مباريات الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الزمالك القادمة والقنوات الناقلة من نتائج البحث ذات الرواج المرتفع خلال الساعات الماضية، حيث يخوض الفارس الأبيض العديد من المباريات في البطولات المختلفة، من أبرزها بطولتي دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري المصري الممتاز، ورغم الاضطرابات التي يشهدها الفريق خلال الفترة الماضية كان آخرها هزيمته من فريق نادي إنبي في اللقاء الذي جمعهما أمس بهدفين نظيفين، ويهتم الجمهور الأبيض بمعرفة كل ما هو جديد حول مواعيد مباريات الزمالك القادمة؛ لمتابعة فريقهم أولاً بأول خلال الفترة المقبلة أملين في عودة الانتصارات مرة أخرى للقلعة البيضاء.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ويجمع نادي الزمالك بنظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري، لقاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبلة الموافق 17 من شهر مارس الجاري، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف و 8:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب وفي تمام الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني

وفي آخر جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا يخوض نادي الزمالك لقائه أمام فريق نادي المريخ السوداني في 31 من شهر مارس الحالي.

ترتيب نادي الزمالك في مجموعة دورى أبطال أفريقيا

ويحل نادي الزمالك في المركز الثالث من المجموعة الرابعة حيث يمتلك 4 نقاط من 4 مباريات خاضها نجح في الفوز بالمباراة والتعادل بأخرى و الهزيمة في مباراتين.

وتأتي ترتيب المجموعة على النحو التالي

الترجي .. 9 نقاط

شباب بلوزداد.. 6 نقاط

الزمالك .. 4 نقاط

المريخ .. 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

ويذاع لقاءات نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا على قنوات بين سبورتس حيث أنها المالكة لحقوق بث مباريات هذه البطولة في دول شمال أفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط.

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري

ويحل نادي الزمالك في المركز الخامس من الدوري المصري الممتاز، حيث خاض خلال مشواره في الدوري حتى الآن، 20 مباراة استطاع ان يحقق الفوز في 9 مباريات بينما تعادل في ستة اخرين وتلقى خمس هزائم ليحصد في النهاية 33 نقطة تضعه في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه وهو الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع وبفارق 11 نقطة عن المتصدر وهو النادي الأهلي صاحب الـ 44 نقطة.