تفاصيل وفاة مسن في حريق مسكنه: «اتخنق هو وابنه من الدخان»
استمعت نيابة حلوان الجزئية، إلى أقوال الشهود في واقعة وفاة مسن اختناقًا في حريق شقة سكنية.
وقالت زوجة المتوفي إنه ترك الدفاية الكهربائية مشتعلة، ما تسببت في نشوب الحريق، وأدى إلى التهام محتويات غرفة النوم بالكامل.
كما أسفرت عن وفاته اختناقًا من الحريق وإصابة نجلها ولكن تم إسعافه.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان.
وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى المشرحة ونقل الطفلة المصابة إلى المستشفى العام.
واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.