تفاصيل وفاة مسن في حريق مسكنه: «اتخنق هو وابنه من الدخان»

استمعت نيابة حلوان الجزئية، إلى أقوال الشهود في واقعة وفاة مسن اختناقًا في حريق شقة سكنية.

وقالت زوجة المتوفي إنه ترك الدفاية الكهربائية مشتعلة، ما تسببت في نشوب الحريق، وأدى إلى التهام محتويات غرفة النوم بالكامل.

كما أسفرت عن وفاته اختناقًا من الحريق وإصابة نجلها ولكن تم إسعافه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى المشرحة ونقل الطفلة المصابة إلى المستشفى العام.

واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.